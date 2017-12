Incendio in casa nel Salernitano, 3 morti. Ipotesi omicidio-suicidio

Tre persone sono morte in un incendio a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Si tratta di una donna di 82 anni e dei suoi due figli. Il rogo è divampato nella notte nella loro casa in via Tommaso Sanseverino, nel centro della città.

Le indagini

Sull’incendio e sulle cause che l’hanno provocato indagano i carabinieri. Tra le ipotesi c'è quella di un gesto deliberato, forse di un omicidio-suicidio. Sembra che il figlio minore della donna soffrisse di crisi depressive: non si esclude che possa aver appiccato il fuoco provocando la sua morte e quella dei familiari. Quando i soccorsi sono arrivati, i tre erano già morti, probabilmente a causa delle esalazioni.