Reggio Calabria, sequestrati 7 quintali di fuochi d'artificio

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 7 quintali di fuochi pirotecnici e arrestato una persona con l'accusa di detenzione abusiva di materiale esplodente destinato alla vendita abusiva.

L'arresto



L'operazione è stata effettuata nel capoluogo calabrese nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. L'uomo arrestato ha subito il provvedimento perché era privo della licenza commerciale e della prevista autorizzazione di polizia. Dopo aver individuato il sospetto, i finanzieri hanno sequestrato il materiale esplosivo in suo possesso, custodito in parte nella sua abitazione e, in parte, all'interno di un furgone.

La merce

Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, tra i prodotti sequestrati ve ne erano anche di quelli classificati come appartenenti alla categoria “F4”, nonché fuochi del tutto artigianali e, quindi, particolarmente pericolosi. Questi ultimi erano del tutto "clandestini" e non riportavano alcuna etichetta riguardante la loro pericolosità e le precauzioni da osservare nell'uso.