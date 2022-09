Il Movimento Turismo del Vino Italia promuove annualmente nel mese di settembre l’evento Cantine Aperte in Vendemmia. In tutte le Regioni, le cantine associate aprono le loro porte con degustazioni guidate, pranzi e cene durante la vendemmia, con il compito di passare dalla stagione estiva a quella autunnale. Per quanto riguarda il Veneto, saranno otto le cantine che sponsorizzeranno l'iniziativa: andiamo a elencarle