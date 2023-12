Vercelli, abusava da anni della figlia della compagna: arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Vercelli. Si tratta di un 65enne finito in carcere per maltrattamenti in famiglia in seguito alla denuncia della figlia della compagna che agli agenti ha raccontato di subire abusi dall'età di 12 anni, prima con piccole attenzioni, poi con atti sempre più violenti, divenuti con il tempo quotidianità.