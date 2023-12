Omicidio a Torino, trovato cadavere in una cantina: fermato sospettato

La vittima è un 58enne che risultava scomparso dallo scorso 30 agosto. Il corpo è stato trovato sotto alcune masserizie in uno stabile di via San Massimo, in pieno centro, dove risiede l'uomo fermato. Alla base dell'assassinio ci sarebbero motivi economici

Un uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio a seguito del ritrovamento del cadavere di Massimo Lodeserto, 58 anni, di cui il fratello aveva denunciato la scomparsa lo scorso 30 agosto. Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina a Torino, nella cantina di uno stabile in via San Massimo, in pieno centro, dove abita il sospettato bloccato dai carabinieri.

Le indagini e il ritrovamento del cadavere

Le indagini, iniziate quest'estate, hanno portato alla perquisizione nelle cantine e un cane dell'Arma ha fiutato il corpo di Lodeserto sotto alcune masserizie. La cantina dov'è stato trovato il corpo non appartiene al sospettato, mentre la vittima era residente a Torino, ma non nello stesso palazzo. Dai primi riscontri il 58enne avrebbe addosso gli abiti del giorno della scomparsa. I carabinieri sono arrivati allo stabile di via San Massimo a seguito di una serie di indagini e oggi sono entrati per fermare il sospettato. Con loro sono intervenuti i cinofili di Bologna, specializzati proprio nella ricerca di cadaveri. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, Lodeserto sarebbe stato ucciso a martellate e sono ancora in corso il sopralluogo della cantina e le verifiche del caso. La vittima e il presunto omicida, che verrà sentito dagli inquirenti, si frequentavano. Dai primi riscontri alla base dell'omicidio ci sarebbero dei motivi economici. Titolare dell'inchiesta è il pm Marco Sanini.