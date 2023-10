Luci d'Artista a Torino, inaugurazione e dove vedere le installazioni

L'evento, giunto alla sua 26esima edizione, trasforma il capoluogo piemontese in un museo di arte contemporanea a cielo aperto. Le opere saranno presenti per le vie della città dal 27 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024

L'inaugurazione

L'inaugurazione si tiene oggi, venerdì 27 ottobre, dalle ore 18.30, in piazza Carlo Alberto per l’accensione della nuova luce 'Orizzonti' di Giovanni Anselmo. Poi proseguirà alle ore 20 al Parco Michelotti, di fronte alla Biblioteca Geisser di Corso Casale 5, dove si accenderà 'L'amore non fa rumore' di Luca Pannoli.

La Fondazione Torino Musei

Dallo scorso anno la Città di Torino, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di Luci d’Artista, il suo progetto più longevo e rappresentativo del ruolo dell’arte contemporanea per l’identità e la vita culturale della città, ha fortemente voluto che fosse la Fondazione Torino Musei, nell’ambito della sua missione istituzionale, a operare per la sua valorizzazione, rilancio e realizzazione. Luci d’Artista è diventata quindi, nell’ambito del nuovo Piano strategico della Fondazione Torino Musei, la quinta linea culturale (insieme a GAM, MAO, Palazzo Madama e Artissima) con l’obiettivo di trasformare la manifestazione in una vera istituzione di ricerca artistica permanente, un museo a cielo aperto, diffuso, che possa allargare i suoi classici confini invernali e natalizi e sia dotata di una programmazione attiva tutto l’anno, di un archivio storico, di un sito internet ricco e dettagliato, di una comunicazione continuativa e di una rete di collaborazioni nazionali e internazionali ramificata. Il tutto per valorizzare una collezione unica e straordinaria, e arrivare ad una sua visibilità nazionale e internazionale stabile, rendendo la manifestazione ancora più inclusiva ed ecologicamente sostenibile.