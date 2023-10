Torino, minacce a figlio gay di 14 anni: genitori a processo

La ricostruzione dei fatti

La prima udienza è fissata per il 22 gennaio 2024. Secondo l'accusa, dopo la scoperta, l'uomo aveva tirato uno schiaffo al figlio dicendogli che non lo voleva più in casa e che lo avrebbe buttato giù dal balcone. Il padre aveva confiscato telefonino e videogiochi per punirlo e si era fatto dare le password di social. Non solo. Gli avrebbe dato un ultimatum di un mese per dimostrargli che era stato con una ragazza. Il figlio si era rivolto allo psicologo della scuola che aveva avvisato la polizia municipale. Il ragazzo è stato allontanato da casa e affidato a un'altra famiglia.