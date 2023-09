Asti, difende la figlia da molestie e viene ferita: fermato un uomo

Gli investigatori sono arrivati al sospettato dopo avere sentito i testimoni e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. La 45enne è rimasta ferita a una gamba, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata in ospedale dove era arrivata nella sera di ieri con una forte emorragia

È stato fermato oggi pomeriggio in zona San Rocco, ad Asti, il presunto autore della sparatoria,avvenuta ieri sera in centro città, contro una donna di 45 anni, che stava passeggiando insieme alla figlia 17enne e che avrebbe difeso la ragazza da molestie. I carabinieri di Asti, coordinati dalla pm Laura Deodato, sarebbero arrivati al sospettato dopo avere sentito i testimoni e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. La donna, ferita a una gamba, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata in ospedale dove era arrivata cosciente, ma con una forte emorragia.