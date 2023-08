Torino, la bambina caduta dal balcone incontra l'uomo che l'ha salvata

Si sono incontrati per una breve visita presso l'ospedale infantile Regina Margherita, Mattia Aguzzi, l'impiegato di banca 37enne eroe per un giorno, e la famiglia della bambina di 4 anni caduta lo scorso sabato dal quinto piano di un palazzo di via Nizza, Torino, salvata proprio dall'uomo che, passando di lì per caso, ha preso la piccola al volo. Un incontro breve, riporta La Repubblica, con un lungo abbraccio tra Mattia e la madre della bimba, che lo ha ringraziato con le lacrime agli occhi.

Aguzzi: "Spero che la famiglia ritrovi presto la serenità"

"Sono contento di sapere che sta bene, per fortuna non può ancora capire il pericolo che ha corso. Spero che questa famiglia possa recuperare al più presto la serenità”, ha dichiarato Aguzzi fuori dall'ospedale, dove la bambina è ricoverata per precauzione dopo il volo di 15 metri, anche se non ha riportato alcun danno. La piccola infatti resta ricoverata presso il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita, dove i medici hanno deciso di mantenerla in osservazione prima del ritorno a casa e alla vita di tutti i giorni.