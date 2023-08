Bambina cade da balcone a Torino, presa al volo da passante: è salva

Lifestyle

Scuola, cinque giochi educativi e libri per il back to school 2023

Ultimi scampoli di vacanza pensando già alla scuola che inizierà fra poche settimane. Giochi e libri per bambini curiosi in preparazione del nuovo anno scolastico. Buon divertimento!

CARTINA ITALIA MAGNETICA Per imparare la geografia in modo divertente e intuitivo, una bella mappa magnetica con le regioni da posizionare sulla cartina muta. Su ogni magnete sono riportati il numero e il nome della regione, e l'illustrazione di una specialità locale. Sono indicati anche: fiumi principali, monti, mari, e Paesi confinanti. La cartina è di legno, con un pratico gancio per appenderla alla parete. Contiene 20 magneti.

LET’S LEARN ENGLISH Brainbox English è una una sfida per la mente in 10 secondi. La sfida è memorizzare in 10 secondi il contenuto della carta e rispondere correttamente alle domande sul retro della carta, selezionata dal lancio di un dado. Se si risponde correttamente alla domanda, la scheda viene conservata. Vince chi al termine della partita è riuscito a conservare più tessere. Un gioco per tutta la famiglia, per uno o più giocatori.