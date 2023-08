Nubifragio a Torino, aeroporto di Caselle chiuso: voli dirottati

Le forti piogge cadute nelle sera di ieri hanno causato l'allagamento dei parcheggi e dell'area di ingresso e reso impraticabili le piste. Per le prossime ore l'Arpa ha diramato un'allerta gialla anche per la giornata di oggi, quando tra le 18 e le 19 è attesa una nuova perturbazione

Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte, tra le 22 e la mezzanotte, sul Torinese. In particolare nella zona di Venaria si sono registrati intensi downburst, ovvero forti raffiche di vento con moto orizzontale. La pioggia ha causato anche l'allagamento dell'aeroporto di Caselle che è rimasto temporaneamente chiuso e i voli sono stati dirottati verso lo scalo di Malpensa.

Il nubifragio nel Torinese

Le forti piogge hanno causato l'allagamento dei parcheggi e dell'area di ingresso e reso impraticabili le piste dell'aeroporto di Caselle, mentre a Torino è caduta la grandine. La perturbazione ha colpito soprattutto l'area Est fino a Chivasso e il Canavese per poi spostarsi verso l'Astigiano. Per le prossime ore l'Arpa ha diramato un'allerta gialla anche per la giornata di oggi, quando tra le 18 e le 19 è attesa una nuova perturbazione.