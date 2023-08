Caso Segre Seymandi, avvocato: illecita diffusione dati personali

"Si potrebbe parlare di danno da illecita diffusione di dati personali". A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è l’avvocato Davide Piazzoni, esperto in diritto di famiglia e diritti della personalità, in merito alla vicenda di Massimo Segre , il banchiere che ha lasciato la futura sposa Cristina Seymandi alla festa di annuncio del matrimonio e il cui video è stato diffuso sui social .

Il parere

Secondo il legale cofondatore di Flin (Family lawyers international network) Cristina Seymandi potrebbe fare causa per risarcimento danni all’ex, ma sarebbe un percorso non semplice, anche se i dati personali, soprattutto quelli relativi alla vita sessuale, e la loro eventuale illecita diffusione, sono meritevoli "di particolare tutela, in base all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dell’Ue 679 del 2016". Per Piazzoni anzitutto "bisognerebbe provare che la reputazione e l’immagine sociale e interiore della signora sono stati profondamente lesi da ciò che ha detto lui". Inolter la coppia non era ancora sposata: "I conviventi non hanno obbligo di fedeltà — precisa l'avvocato — ovvero, il non rispettarla non comporta conseguenze giuridiche. Dopodiché, che ci sia un obbligo morale è altro paio di maniche".

"Partiamo da un presupposto - dice il legale - : due conviventi sono liberi. E se io dico che lei mi tradisce, le creo un danno? Se ne può discutere ma, francamente, trattandosi di una convivenza, uno è libero e fa quello che vuole. Lui è stato piuttosto elegante nella sua esternazione, perché nella mia vita professionale sento ben di peggio: può essere fastidioso, ma dimostrare che la signora ha subito un danno ingiusto alla sua reputazione, perché tale deve essere per ottenerne il risarcimento, è una montagna da scalare. Ma la scelta dei vocaboli può fare la differenza. Qual è la reputazione lesa? Perché il rischio è di andare verso un latente sessismo. La donna non è forse libera di fare quel che vuole? Oppure deve essere sostanzialmente angelica, e nel momento in cui le dico che non lo è, a quel punto ledo la sua reputazione? Non l’ha insultata; ha riferito fatti che ritiene di poter provare. Ha però diffuso dei dati senza il suo consenso".