Torino, amministratore tenta di dare fuoco a un condomino: arrestato

Il fatto è accaduto in un locale in via Ivrea 18, dove era stata organizzata una riunione "straordinaria", per via di misteriosi ammanchi che, secondo alcuni condomini, sarebbero stati il frutto di presunte appropriazioni indebite da parte dell'uomo. Sentitosi accusato, ha dato in escandescenze e ha aggredito uno dei presenti. I carabinieri lo hanno messo agli arresti per tentato omicidio