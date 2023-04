Ucciso per difendere la figlia nel Novarese, forse una lite per droga

Sarebbe legato anche a questioni di droga l'omicidio di Michele Bonetto, il 45enne ucciso con una coltellata al costato ieri pomeriggio a Oleggio (Novara) dopo essere intervenuto in difesa della figlia. Per il delitto è stato fermato Vincenzo Lasco, 64 anni, che ha passato la notte nel carcere di Novara. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, che ha precedenti e che di recente aveva subito una condanna in primo grado per tentata estorsione, porto abusivo di armi e spaccio di droga, non avrebbe dato nessun tipo di spiegazione dell'accaduto.