Aggredito consigliere Lega a Venaria Reale, 45 giorni di prognosi

Quarantacinque giorni di prognosi per il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Venaria Reale, Marco Palmieri, aggredito venerdì 10 marzo. Il fatto è avvenuto in via d'Annunzio, a due passi dal centro storico del comune in provincia di Torino. In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.