Napoli, aggressioni in zone movida: feriti un 12enne e un 16enne

I due episodi sono avvenuti in piazza Municipio e in via Mezzocannone. Entrambi i ragazzini sono stati ricoverati in ospedale, uno al Santobono e l'altro al Cto. Non sono in pericolo di vita

Agguati e aggressioni in zona movida a Napoli dove, oltre all' accoltellamento in via Mergellina di un 19enne legato a un clan, ieri sera si sono verificati due episodi di violenza in cui sono rimasti feriti due ragazzi di 12 e 16 anni.

Accoltellamento in piazza Municipio

leggi anche

Napoli, 19enne ferito a colpi di arma da fuoco in via Mergellina

Il 12enne è stato accoltellato in piazza Municipio, incrocio via Mercadante, nel pieno centro della città. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei mentre era in compagnia di altri amici. Poco dopo è scoppiata una lite e il minorenne è stato accoltellato più volte in diverse parti del corpo. Dopo l'aggressione è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 12enne all'ospedale pediatrico Santobono in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La diagnosi è di ferite lacero-contuse al torace, schiena e arti superiori. L'aggressore è stato identificato e rintracciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro. Si tratta di un 12enne che verrà segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali non essendo imputabile. I militari sono arrivati all'identificazione dopo aver sentito diversi testimoni e tramite l'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. A quanto si è appreso, vittima e aggressore si conoscevano di vista. Ancora da chiarire se tra i due ci fosse un trascorso ma, a quanto si è appreso, la lite sarebbe scoppiata per una parola o uno sguardo considerati di troppo.

Naso fratturato dopo lite

Sempre dopo una lite, ma si tratta di un episodio diverso, un giovane di 16 anni è finito in ospedale con il naso fratturato. A quanto si è appreso, il 16enne si trovava in via Mezzocannone con alcuni amici quando sarebbe stato coinvolto in una diverbio poi sfociato in una lite. È stato colpito al volto e ricoverato nell'ospedale Cto di Napoli con il naso fratturato. Per lui una prognosi di 25 giorni. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.