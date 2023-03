Napoli, 19enne ferito a colpi di arma da fuoco in via Mergellina

Il giovane, considerato un componente di vertice di un clan del quartiere Pianura, era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da due persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all'addome e alla zona cervicale. È stato portato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta ed è stato ricoverato in terapia intensiva dopo un urgente intervento chirurgico. È in pericolo di vita

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Mergellina a Napoli. Il ferimento è avvenuto ieri notte, circa all'una, nei pressi di uno chalet. Il giovane è stato portato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta in gravi condizioni, è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente ed è stato ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita. Il 19enne è considerato dagli investigatori un elemento di vertice del clan Calone-Marsicano-Esposito del quartiere Pianura.