Agguato nel Napoletano, ragazzo 26enne ucciso a Sant'Antimo

Sul luogo dell'omicidio, avvenuto alle 20.10, si sono recati i Carabinieri della compagnia di Giugliano. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire dinamica e matrice

Un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso questa sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'uomo, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, è deceduto sul posto dell'agguato, in via Solimena nonostante l'intervento dei sanitari. Sul posto si sono recati i Carabinieri.

Un ferito

E' poi giunto all'ospedale di Aversa (Caserta) un 29enne già noto alle forze dell’ordine con ferite d’arma da fuoco. Non si esclude che il ferimento possa essere collegato all'omicidio di Sant'Antimo, nel Napoletano. Il 29enne in ospedale ad Aversa, secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita