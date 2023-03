Salone del Vino di Torino, eventi e programma della prima edizione

Al Museo del Risorgimento ci sarà la Casa del Gambero Rosso, con una selezione di produttori piemontesi e un’area ospiti con 20 cantine da tutta Italia. Previste 10 degustazioni gratuite (fino a esaurimento posti). Alla Cavallerizza Reale attese oltre 100 aziende vinicole, i consorzi e le enoteche regionali di tutto il Piemonte, oltre a un’area dedicata ai vini naturali. Palazzo Birago diventa la Dimora delle grandi Masterclass, con al centro 20 cantine per degustazioni orizzontali e verticali. A Palazzo Cisterna ci si ritroverà per degustare alcune eccellenze Torino Doc.

Le Masterclass

Nel cuore della città, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna saranno uniti in un unico evento e con un unico filo conduttore. Palazzo Birago, sede istituzionale della Camera di commercio di Torino, diventa infatti la Dimora delle Grandi Masterclass del Salone del vino di Torino. Maestri di cerimonia sono Fisar Torino insieme alla Banca del Vino di Pollenzo, l’Onav di Torino, La strada del Barolo e i grandi vini di Langa. Al centro grandi cantine tra degustazioni orizzontali e verticali, le grandi annate e la scoperta dei cru più caratterizzanti del Piemonte e dell’Italia. Tutti i partecipanti alle Masterclass potranno inoltre visitare gratuitamente le sale auliche di Palazzo Cisterna previa iscrizione (IL CALENDARIO DELLE MASTERCLASS).

Eventi OFF

In parallelo con il salone ci sono gli eventi OFF, cominciati martedì 28 febbraio, con protagonisti i grandi ristoranti, le piole, le enoteche, artisti e scrittori, tra masterclass, cene, degustazioni e spettacoli. Cuore pulsante è WOUSE, la wine-house del Salone del vino a cura de Le strade di Torino: uno spazio di riflessioni, con degustazioni e talk, per conoscere più da vicino le realtà del territorio e raccontarne la storia, discutendo e ragionando insieme su alcuni dei temi più attuali legati all'enologia e alla terra. Sabato 4 marzo alle 18, il Circolo dei lettori ospita la presentazione edita da Slow Food Editore, in un incontro tra Lorenzo Tablino e Maria Cristina Oddero di Poderi e Cantine Oddero; modera Carlo Bogliotti, amministratore delegato di Slow Food Editore. A seguire la degustazione del Re dei Vini del Piemonte, il Barolo.

Domenica 5 marzo navetta gratuita a disposizione del pubblico in partenza da piazza Castello con destinazione la Villa della Regina, l’unico vigneto urbano in Italia a produrre un vino cru certificato Doc. Da sabato 4 marzo a lunedì 6 marzo WOUSE si sposta alla Cavallerizza Reale e accoglie, talk, degustazioni e dibattiti.