Ragazzi morti in incidente a Cantalupo, brucia auto sotto casa fermato

Incidente gravissimo in Piemonte , in provincia di Alessandria , nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre: il bilancio è di 4 morti e 3 feriti . È accaduto intorno alle 4 tra Cantalupo e Cabanette , nei pressi di un passaggio a livello

COSA È SUCCESSO - Secondo una prima ricostruzione i ragazzi, che viaggiavano in sette su una Peugeot omologata, erano di ritorno dai festeggiamenti in città dopo la vittoria del Marocco. Una pattuglia dei carabinieri li avrebbe notati perché procedevano a zig-zag per il quartiere Cristo di Alessandria, ma i ragazzi non si sarebbero fermati all'alt. Anzi, avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le loro tracce ai militari. Sarebbero così arrivati nella strada che attraversa le campagne e che porta a Cantalupo