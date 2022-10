Cosa fare ad Halloween a Torino, gli eventi da non perdere

Tra le iniziative in città anche la proiezione del documentario Dario Argento - The Exhibit al Museo Nazionale del Cinema, dove è in corso la mostra dedicata al maestro del brivido

Dario Argento the Exhibit al Museo del Cinema

Dario Argento si racconta in prima persona, ripercorrendo la sua carriera, dai successi degli esordi, fino alle produzioni di oggi: film e paure, passioni e trucchi, aneddoti e personaggi della storia del cinema, in un appassionante viaggio dentro le paurose vertigini degli incubi sul grande schermo. Il documentario Dario Argento - The Exhibit (52'), con la regia di Andrea Dezzi, andrà in onda il 31 ottobre alle 21 al Museo Nazionale del Cinema, dove è in corso la mostra dedicata al maestro del cinema, regista, sceneggiatore e produttore Alla proiezione del documentario, coproduzione ITsART, Solares e Museo Nazionale del Cinema, sarà presente Dario Argento. Con lui il regista Andrea Dezzi e i curatori della mostra Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo Chi non potrà essere al Museo Nazionale del Cinema, potrà collegarsi a questo link e vedere il documentario su ITsART, la piattaforma streaming dedicata all'arte e alla cultura italiana, dove resterà a disposizione per gli utenti. La proiezione del documentario rientra all'interno del programma speciale di Halloween al Museo Nazionale del Cinema che prevede l'apertura straordinaria fino alle 23, visite guidate alla mostra, attività per il pubblico e la visione della ghost story in VR The Heaven - A 360 VR Horror Experience.

Halloween a teatro

Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre, alle 21, al Teatro Juvarra in scena Nosferatu Cabaret dell'Orrore, un cocktail di comicità da brivido e atmosfere noir, realizzato attraverso lo stile teatrale unico ed esplosivo del Superdrama. Teatro Concordia di Venaria invece show di musica, danza e comicità ispirato alle atmosfere e alle colonne sonore di Halloween con oltre 100 artisti in scena.

Party al Palavela on Ice

Lunedì 31 ottobre, dalle 21 a mezzanotte, party in maschera sui pattini con le canzoni trasmesse da Radio Manila al Palavela on Ice. I maestri del Cus Pattinaggio saranno in pista per aiutare tutti coloro che vogliano provare a pattinare, regalando istruzioni e consigli. Sarà possibile partecipare gratuitamente alla Lotteria del Ghiaccio per vincere dei biglietti ai prossimi eventi ospitati dal Palavela.

Halloween al bioparco Zoom

Tutti i giorni fino al 6 novembre il bioparco Zoom Torino festeggia Halloween trasformandosi in un luogo magico, allestito e animato da scheletri, zombie, fantasmi e streghe. Numerose saranno le attività che si svolgeranno tra le vie del parco, compreso uno speciale laboratorio sugli scheletri degli animali. Novità di quest'anno un'area dedicata agli insetti, per conoscere da vicino caimani, blatte, insetti sterco, grilli e coleotteri. Sarà Halloween anche per agli "abitanti" di Zoom: la zucca, simbolo per eccellenza della festa, sarà inserita negli habitat di suricati, lemuri, tigri, siamanghi e giraffe non solo come alimento, ma anche come passatempo stimolante e divertente. Per l'allestimento di Halloween sono state utilizzate 35 rotoballe di fieno, 60 scheletri e un chilometro di bandierine. E ancora: 30 mila caramelle, 60 chili di marshmallow e 150 di castagne. Il 29, 30, 31 ottobre e il 5 novembre in calendario serate speciali a tema con il parco che resterà aperto fino alle 22.

Halloween Party "La scuola abbandonata"

Il 31 ottobre dalle 23 festa da brivido nei meandri dello Spazio 211. Prenderà forma la notte di Halloween "La Scuola Abbandonata". Diversi generi di musica, reggaeton, hit del momento, club music e dance anni '90 per un vortice terrificante di energia e divertimento