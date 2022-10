Aggredito il sindaco di Giaveno: ricoverato in gravi condizioni

È avvenuto nel centro abitato, in strada, ieri sera poco prima della mezzanotte. Il primo cittadino, colpito più volte alla testa, non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche

È stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave il sindaco di Giaveno (Torino), Carlo Giacone, 62 anni. L'episodio si è verificato nel centro abitato, in strada, ieri sera poco prima della mezzanotte. Giacone, colpito più volte alla testa con un corpo contundente, è stato portato all'ospedale di Rivoli (Torino). Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata. Stanno indagando i carabinieri.