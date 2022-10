Augusta, rimprovera cittadino che getta rifiuti: sindaco aggredito

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, è stato aggredito dopo aver sorpreso un uomo che gettava rifiuti edili senza autorizzazione. E prima si è recato al pronto soccorso dell'ospedale dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni, poi ha presentato denuncia al commissariato.

Il racconto

"Sono stato aggredito e minacciato. Durante la pausa pranzo mi sono accorto che questo cittadino con menefreghismo e in maniera disinvolta, aveva abbandonato dei rifiuti edili, in maniera del tutto irregolare, in un carrellato a servizio di un'attività commerciale. Mi sono avvicinato e in maniera educata gli ho chiesto di riportare indietro i rifiuti e di provvedere a conferirli in maniera idonea", ha detto il primo cittadino. Secondo quanto riferisce Di Mare, l'uomo avrebbe reagito "in maniera del tutto spropositata dapprima con le minacce verbali e subito dopo passando a quelle fisiche".