Meteo a Torino: le previsioni di oggi 26 ottobre

Cronaca

In particolare è il fenomeno della “tropicalizzazione” d’autunno a rendere gradevoli le temperature di questo mese. E gli esperti si aspettano picchi di 'oltre 30° in Sicilia e Sardegna e mari a 24-25 gradi”

Caldo anomalo e “ottobrata” . Sono queste le parole più usate in questi giorni in riferimento al meteo sull’Italia. Complice la presenza dell’anticiclone Scipione l’Africano , infatti, le temperature del mese risultano di 4-6°C sopra la media, come confermato anche dagli esperti

Si tratta di una situazione che si incastra in un trend generale di riscaldamento anomalo. Il 2022, in questo senso, è l’anno più caldo mai registrato nel Paese dal 1800, e in questa classifica i “primi venti posti sono tutti dal 2000 in poi”, come sottolineato da Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LaMMA-Cnr, citato dal “Corriere della Sera”