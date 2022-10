Nascondeva in auto 138 chili di droga: 34enne arrestato nel Torinese

Tutte le notizie di oggi

Un 34enne di origine marocchina che nascondeva in auto 138 chili di hashish è stato arrestato dai carabinieri a Santena (Torino). Il valore commerciale dello stupefacente, secondo le prime stime, supera il milione e 300 mila euro. I militari, che stavano procedendo a un controllo in materia di sicurezza stradale, hanno deciso di ispezionare la vettura per via del forte odore. La droga era in cinque borsoni nel bagagliaio.