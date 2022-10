Covid Piemonte, bollettino: 4.305 nuovi casi su 28.826 tamponi

Salute e Benessere

Finora l’autunno in Italia è stato piuttosto mite, senza crolli vertiginosi delle temperature. L’inverno è però dietro l’angolo e con la stagione fredda torneranno anche con più forza raffreddori e varie forme influenzali. Per prevenire l’insorgere di sintomi fastidiosi si guarda quindi a come rafforzare il sistema immunitario in vista dell’inverno. Alimentazione, sport e riposo: ecco alcuni consigli utili per diminuire le possibilità di ammalarsi