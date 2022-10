Falso made in Italy: otto imprenditori denunciati a Torino

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre

Sono circa 300mila gli articoli sequestrati dalla guardia di finanza di Torino riportanti l'etichetta: 'Made in Italy', seppure confezionati e importati dall'estero, con la conseguente denuncia di otto imprenditori.

Le indagini



L'operazione ha avuto inizio nelle scorse settimane quando, in alcuni centri commerciali del capoluogo piemontese, sono stati individuati sugli scaffali calzature, sciarpe e cappelli riportanti la dicitura 'Made in Italy' le cui indicazioni merceologiche di origine sarebbero, secondo l'ipotesi degli investigatori, risultate false, in quanto prodotti in Ucraina, Cina, Turchia e Romania. Una maxi frode commerciale che avrebbe procurato un ingiusto profitto per oltre 7 milioni di euro.