Domodossola, evade dai domiciliari e svaligia una casa: arrestato

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con l'accusa di aver evaso i domiciliari, svaligiato un'abitazione e rubato le chiavi di un'auto. All'uomo è stata revocata la misura degli arresti domiciliari e ora si trova in carcere.

L'arresto

Durante un controllo di routine i carabinieri non hanno trovato l'uomo nell'abitazione dove sarebbe dovute essere e si sono messi sulle sue tracce. Nel giro di qualche ora, l'uomo è stato rintracciato in città: sottoposto a perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso delle chiavi di un'automobile non sua, parcheggiata poco distante e che - sostengono i carabinieri - sarebbe probabilmente stata rubata di lì a poco. L'indomani, in seguito alla denuncia di un altro cittadino per furto in un'abitazione nella quale i ladri si erano intrufolati grazie a un mazzo di chiavi rubato da un'auto, i militari sono tornati nell'abitazione del 58enne: lì hanno trovato i gioielli e gli oggetti rubati. Per l'uomo, su decisione del tribunale di Novara, si sono aperte le porte del carcere.