Giornate Fai d'Autunno 2022 in Piemonte: i luoghi aperti da visitare

I migliori quartieri del mondo 2022: Rione Sanità al numero 20

Esiste il quartiere perfetto? Ogni anno la rivista britannica Time Out prova a rispondere a questa domanda, interrogando gli abitanti delle città di tutto il mondo e gli esperti. Il risultato è una lista di 51 piccole oasi cittadine da non perdere. Anche il nostrano Rione Sanità si è guadagnato un posto nella prima parte della classifica, tra la Little India di Singapore e il Silver Lake di Los Angeles

Che sia per il buon cibo, per la vita notturna, per la presenza di caffetterie adatte a nomadi digitali o per l’architettura originale, ognuno dei quartieri selezionati si distingue per un dettaglio che lo rendo unico. Sparsi nei cinque continenti a diverse latitudini, hanno una cosa in comune. Spesso sfuggono ai turisti

Per due anni a causa della pandemia il mondo è diventato piccolo. Anche i più accaniti viaggiatori hanno dovuto fare i conti con le restrizioni. Il risultato è stato la riscoperta di luoghi vicini, familiari e spesso sconosciuti. È vero, la crisi economica da Covid-19 ha portato alla chiusura di molte botteghe storiche, ma a fronte delle tante saracinesche abbassate molte nuove realtà hanno preso vita, spesso grazie proprio a quei globe-trotter che hanno deciso di fermarsi e creare spazi alternativi