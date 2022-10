Meteo a Torino: le previsioni del 13 ottobre

Ambiente

“Il peggior inverno della mia vita? Un’estate a San Francisco”, così era solito dichiarare Mark Twain. In effetti il clima è molto particolare e la città è spesso punteggiata dai colori grigi. Ma non si tratta di pioggia o nubi, bensì di nebbia che ogni estate dà vita alla Bay Area. Ma gli abitanti di San Francisco da un po’ di tempo discutono se ci sia meno nebbia di quanto non ci fosse in passato, come suggeriscono sia la scienza che il sentimento generale