Covid Piemonte, 4.991 casi: tasso di positività al 21,7 per cento

In Piemonte sono 4.991 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 21,7% rispetto ai 22.955 tamponi diagnostici processati. In calo, -20, i ricoverati nei reparti ordinari, dove il totale è ora di 703; uno in più i degenti in terapia intensiva, in tutto 19. Sono stati registrati anche 5 decessi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI).