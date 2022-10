Affittacamere abusivo coltivava piante cannabis: arrestato nel Verbano

Guarda le altre notizie di oggi 13 ottobre

In casa aveva più di cento piantine di cannabis e altre 55 erano in un terreno poco distante, una zona impervia e boschiva del monte Ologno. Le ha scoperte la guardia di finanza di Verbania, che ha arrestato un uomo, con precedenti penali, residente a Trarego Viggiona (Verbano-Cusio-Ossola). L'operazione delle fiamme gialle è nata da un accertamento in materia fiscale.

La vicenda

L'uomo, percettore del reddito di cittadinanza da quasi due anni, gestisce una struttura ricettiva destinata ad affitti brevi ed è titolare di una partita iva per la coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili, ma dalle verifiche effettuate dalla Finanza, però, non risultava avere intrattenuto alcuna operazione commerciale. I finanzieri si sono così presentati nella sua abitazione, trovandovi oltre 100 piante e fascine di cime di cannabis in fase di essicazione. Da una ricognizione aerea è stato poi scoperto un terreno, poco distante dall'abitazione e nascosto dagli alberi, nel quale vi erano altre 55 piante.

L’intervento della guardia di finanza

Nella perquisizione sono state trovate una macchina sottovuoto termosigillante, dei rotoli di buste di plastica per il sottovuoto e un bilancino di precisione, oltre a della marijuana pronta per il consumo. Nessuna traccia, invece, di macchinari per il possibile trattamento o lavorazione ai fini tessili, cosmetici o alimentari della cannabis, né documenti commerciali che potessero dimostrare l'appartenenza alla filiera produttiva artigianale o industriale di prodotti derivata dalla canapa. I finanzieri hanno quindi sequestrato il materiale e le 161 piante complessivamente rinvenute, alcune con punte di THC superiori al 20 per cento, dalle quali ipotizzano si potessero ottenere circa 20 kg di sostanza stupefacente.