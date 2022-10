Furto in un supermercato di Castell’Alfero: indagini in corso

I malviventi si sarebbero introdotti all'interno della struttura spaccando una vetrina e portando via mille euro dal fondo cassa. È successo poco dopo la mezzanotte

Colpo questa notte all’interno di un supermercato di Castell'Alfero (in provincia di Asti). I malviventi si sarebbero introdotti all'interno del supermercato spaccando una vetrina e portando via mille euro dal fondo cassa. È successo poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Asti e il personale della Vedetta. Le indagini sono in corso.