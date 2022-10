Guarda le altre notizie di oggi 11 ottobre

Incendio in un capanno per gli attrezzi nella notte a Canelli, provincia di Asti. Coinvolta anche un'automobile parcheggiata nelle vicinanze, che è andata completamente distrutta. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono da accertare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.