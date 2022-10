Omegna, non si ferma all'alt e si schianta in auto: denunciato 28enne

Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha tentato la fuga a bordo di un'auto, scatenando un inseguimento durato alcuni chilometri e conclusosi con uno schianto contro un muretto. È accaduto la scorsa notte, poco prima dell'1, a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola).

La vicenda

Protagonista un giovane di 28 anni, originario del Cusio, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. L'alcoltest ha infatti dato esito positivo, rivelando un tasso alcolemico superiore a un grammo al litro. Il giovane, che nell'incidente ha riportato lievi ferite, è stato soccorso dal personale medico. A bordo della vettura c'era anche un'altra persona, che dopo lo schianto (avvenuto in via Granerolo, in località Crusinallo) è fuggita a piedi facendo perdere le proprie tracce.