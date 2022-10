Morto ciclista investito da un'auto alla periferia di Novara

Il sinistro è avvenuto in via Biandrate alla periferia est della città, all'altezza di una concessionaria di automobili

La polizia locale indaga in merito all'incidente stradale avvenuto a Novara attorno alle 22 di ieri sera in cui ha perso la vita un ciclista investito da un'auto. Il sinistro è avvenuto in via Biandrate alla periferia est della città, all'altezza di una concessionaria di automobili.

I soccorsi

Scattato l'allarme sul posto un'ambulanza del 118 ma il personale non ha potuto che constatare il decesso del ciclista che non aveva documenti. Si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni, probabilmente straniero.