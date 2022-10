Spaccio di droga a Torino, arrestate quattro persone

I carabinieri hanno ammanettato i soggetti durante i servizi di controllo del territorio nel quartiere San Salvario di Torino: le persone sono state fermate in via Nizza, via Galliari, via Belfiore e nei giardini Ginzburg

Quattro spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri a Torino durante i servizi di controllo del territorio nel quartiere San Salvario di Torino.

Gli arresti

In via Nizza è stato bloccato un maliano dopo che aveva ceduto una dose di cocaina a un acquirente. Durante la perquisizione l'uomo ha espulso un'altra dose della stessa sostanza stupefacente che teneva nascosta in bocca. In via Galliari, un senegalese è stato fermato subito dopo che aveva ceduto ad un cliente quattro dosi di droga, due di eroina e due di cocaina, mentre in via Belfiore, un pusher maliano è stato sorpreso a vedere due dosi. Nei giardini Ginzburg è stato arrestato un altro straniero che aveva appena venduto due dosi di eroina e una di cocaina.