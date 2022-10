Alessandria, gioco erotico finì in tragedia: confermata la condanna

Guarda le altre notizie di oggi

Un gioco erotico finito in tragedia, quanto successo nel luglio 2016 ad Alessandria, con il tribunale che ha confermato, in appello, la sentenza di primo grado a un anno di condanna più il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, per G.D., accusata di omicidio colposo per imprudenza nei confronti di R.S., suo amante al tempo.

La ricostruzione

Secondo quanto appurato la donna lasciò sola la vittima, legata per 3 ore in una mansarda, con una temperatura tra i 35 e 37 gradi, per un gioco di bondage causando così la sua morte. "Siamo soddisfatti - fa sapere l'avvocato alessandrino Massimo Grattarola, che assiste le tre figlie della vittima - L'obiettivo della parte civile, infatti, non è fare condannare a pene elevate, ma accertare la responsabilità e la sentenza di oggi è scontata; la colpa, quanto meno, indiscutibile".