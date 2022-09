Maltempo in Piemonte, strade allagate ad Alessandria

Cronaca

Weekend all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Attenzione alta in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria

Weekend all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia: le precipitazioni potranno essere anche molto intense al Centro-Nord e la Protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su 7 regioni . Si tratta di: Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria

In queste ore si assisterà dunque all’ “instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali"