Covid Piemonte, il bollettino: 1.466 casi su 13.215 tamponi

Salute e Benessere

Covid e influenza, come sarà la campagna vaccinale il prossimo inverno

L’avvicinarsi della stagione fredda rischia di colpire gli italiani sia sul fronte del Sars-Cov-2 che su quello del virus stagionale che, dopo due anni di discesa, è previsto in netta risalita con 6 milioni di casi attesi. Per questo è importante che anziani e più fragili si immunizzino per tempo, possibilmente con entrambi i farmaci

L’inverno si avvicina e rischia di portare nuove minacce sul fronte sanitario. “Man mano che il virus cessa di essere un rischio straordinario per la salute pubblica e diventa una presenza endemica che dovremo fronteggiare con gli strumenti ordinari, è importante fare in modo che i cittadini considerino la vaccinazione, contro il Covid e non solo, come una opportunità per proteggere la propria salute”, ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Si teme infatti la saldatura del Covid con l’influenza stagionale

L’INFLUENZA – Dopo due anni in cui l'influenza ha segnato una decisa discesa, quest’anno è atteso il boom. “Penso ci saranno almeno 6 milioni di casi”, ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, all’Huffington Post. Diventa perciò importante la campagna di vaccinazione contro l’influenza per anziani e soggetti fragili. “Per l'influenza, l'obiettivo minimo del 75% della popolazione anziana non è mai stato più raggiunto dal 1999”, sostiene Alberto Cella della società italiana di Geriatria Ospedale e Territorio