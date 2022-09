Violenza sessuale a Cuneo, fermato un sospettato

È un 40enne, originario dell'Est Europa, l'uomo fermato ieri pomeriggio dalla polizia a Cuneo, per la violenza sessuale su una donna 70enne, avvenuta la scorsa settimana in un parco cittadino, lungo il torrente Gesso. La notizia, anticipata oggi dal quotidiano La Stampa nell'edizione cuneese, ha trovato conferma da fonti investigative.

Il fermo

Fondamentali, nell'individuazione del sospettato, sarebbero stati il racconto della vittima, l'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona e le indagini a tappeto della polizia. Il presunto aggressore dopo l'interrogatorio in Questura, è stato trasferito nel carcere Cerialdo di Cuneo. La violenza era avvenuta verso le 18. L'aggressore, in bicicletta, aveva fermato la 70enne a passeggio con il cane, l'aveva avvicinata con una scusa per poi trascinarla ai lati della pista ciclabile, immobilizzarla e abusare di lei. Dopo si era allontanato in bici. Era stata la stessa vittima a dare l'allarme.