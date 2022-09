Mottarone, perizie depositate in tribunale a Verbania

Cronaca

"A un occhio esperto la diagnostica permette di avere già un'idea chiara sulle possibili cause della rottura della fune", dice all'Ansa Gianpaolo Rosati, docente di Tecnica delle costruzioni del Politecnico di Milano. "Dall' esame diagnostico delle estremità rotte della fune - prosegue l'esperto - si può risalire facilmente e con ragionevole certezza a come sia avvenuta la rottura"

Diagnosi di questo tipo si basano su tecniche simili a quelle utilizzate anche in campo medico, come la tomografia a raggi X, ma naturalmente è possibile sfruttarle a potenze molto più elevate, "fino a ottenere una capacità di visione all'interno della fune nell'ordine del millesimi di millimetro" e permette in questo modo di distinguere se sono presenti, per esempio, fenomeni di ossidazione