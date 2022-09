Torino, lo street artist Andrea Villa omaggia la regina Elisabetta II

“God take the Queen” è il titolo dei nuovi manifesti, affissi in corso San Maurizio. "Ispirandomi ai quadri del pittore Antonio Carena ho voluto celebrare la dipartita di un'indiscussa icona del Novecento”, ha spiegato l'artista

Lo street artist Andrea Villa ha dedicato la sua ultima opera alla regina Elisabett a. “God take the Queen” è il titolo dei nuovi manifesti, affissi in corso San Maurizio, nel centro di Torino, che rappresentano la sagoma inconfondibile della sovrana inglese fra le nuvole, utilizzate anche al posto del suo viso. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI )

Villa: “Indiscussa icona del Novecento”

"Ispirandomi ai quadri del pittore Antonio Carena - spiega Villa -, ho voluto celebrare la dipartita di un'indiscussa icona del Novecento. Che se ne parli male o bene - aggiunge -, si può constatare che con lei è finito per sempre un periodo storico e che il mondo non sarà mai più lo stesso. Come saranno i personaggi che rappresenteranno il nuovo secolo? - si chiede l'artista - Quali saranno i mass media che genereranno i nuovi personaggi iconici del futuro? Riuscirà re Carlo III - conclude - ad essere iconico come sua madre?".