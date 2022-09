Covid Piemonte, bollettino: 1.151 casi. Tasso di positività al 7,1%

Salute e Benessere

Dal 12 settembre si apre una nuova fase della campagna vaccinale: Ema e Aifa hanno autorizzato la somministrazione del nuovo farmaco bivalente contro il ceppo originario del coronavirus e contro la variante Omicron BA.1 per tutti gli over 12. Si inizia da fragili e anziani

Al via una nuova fase della campagna vaccinale contro il Covid: da lunedì prossimo, 12 settembre , si potranno prenotare i nuovi vaccini bivalenti aggiornati , ovvero a Rna messaggero (mRna) contro il ceppo originario del virus SarsCoV2 e contro la variante Omicron BA.1. Si inizia con le categorie maggiormente a rischio: gli over 60 e i soggetti fragili

Con l'avvicinarsi dell'autunno e nel timore di una nuova ondata, l'obiettivo è rilanciare una campagna vaccinale, in rallentamento da settimane. "L'arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell'età o perché presentino altre patologie" - ha affermato il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, precisando che da lunedì prossimo "sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle"