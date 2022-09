Anniversario Dalla Chiesa, da Torino un Frecciarossa dedicato a lui

"Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli", la frase impressa sulla livrea commemorativa

A 40 anni dalla strage di via Carini a Palermo, Ferrovie dello Stato e Arma dei Carabinieri hanno voluto ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con un treno che porta impressi sulla livrea il volto e le parole dell'ufficiale ucciso dalla mafia. Il Frecciarossa attraverserà l'Italia, da Torino a Reggio Calabria, fino al 31 ottobre. "Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli", la frase scelta.

Era il 3 settembre 1982 quando il generale Dalla Chiesa rimase vittima di un agguato a Palermo insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all'Agente di scorta Domenico Russo.