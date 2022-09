Palermo, Dalla Chiesa: oggi commemorazione a 40 anni dalla morte

Palermo commemora oggi i 40 anni dall'agguato in cui fu ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie Emanuela Setti e all'agente di scorta della polizia Domenico Russo. Alle 9 sarà deposto un cuscino di fiori al busto dedicato al Generale, all'interno della caserma a lui intolata, sede del Comando Legione Carabinieri 'Sicilia'; alle 9.30 il momento commemorativo nel luogo della strage, in via Isidoro Carini. Alle 10 è in programma la Santa Messa nella Cattedrale di Palermo officiata dall'Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice e, a seguire, commemorazione con interventi con vari interventi.

L'omaggio floreale

Alle 11.30 ci sarà la deposizione di un omaggio floreale sul cippo commemorativo in via Vittorio Emanuele da parte del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei bambini dei quartieri "disagiati" di Palermo.