Torino, le mostre da non perdere a settembre 2022

In occasione del bicentenario della decifrazione dei geroglifici da parte di Jean-François Champollion, il Museo Egizio di Torino racconta e approfondisce con una mostra un inedito aspetto della sua vita. Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a Marilyn Monroe. Per gli appassionati di videogiochi, e non solo per loro, la Reggia di Venaria presenta "Play. Videogame, arte e oltre", una mostra che indaga i videogiochi come "decima forma d'arte". Fino al 16 ottobre si può ancora visitare "Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali", 19 opere per 25 installazioni di arte contemporanea in un tripudio di colori, di fantasia e di amore per gli animali

Le mostre di settembre

Champollion e Torino al Museo Egizio

In occasione del bicentenario della decifrazione dei geroglifici da parte di Jean-François Champollion, il Museo Egizio di Torino, dove lo studioso francese collaborò all'ordinamento dei reperti della sua collezione, racconta e approfondisce con una mostra un inedito aspetto della sua vita. L'esposizione, 'Champollion e Torino', in programma dal 26 agosto al 30 ottobre, fa parte del ciclo 'Nel laboratorio dello studioso', una serie di mostre che accompagnano i visitatori dietro le quinte dell'Egizio, alla scoperta dell'attività scientifica dei curatori ed egittologi del Dipartimento Collezione e Ricerca. L'esposizione, curata da Beppe Moiso e Tommaso Montonati, ripercorre l'esperienza torinese, lunga 9 mesi, dell'uomo che ha permesso di comprendere i testi dell'antico Egitto, dai papiri alle iscrizioni e pubblicazioni, lettere autografe, reperti e statuette sono gli ingredienti principali della mostra. A lui si deve, ad esempio, un primo studio del Canone Regio, papiro che riporta l'elenco dei faraoni fino a Ramesse II e che, dopo essere stato restaurato tra Torino, Berlino e Copenaghen, torna in esposizione all'Egizio a fine settembre. L'egittologia nacque con la lettura, il 27 settembre 1822 all'Accademia reale delle iscrizioni e belle lettere, della 'Lettre à M. Dacier' sull'alfabetico fonetico usato dagli egiziani per scrivere i nomi dei sovrani greci e romani.

Hero. Garibaldi icona pop al Museo Nazionale del Risorgimento



Dai giochi da tavola alle ceramiche inglesi, dalle figurine Lavazza ai fumetti e ai fotoromanzi. L'immagine di Garibaldi, 140 anni dopo la sua morte, è ancora un'icona. Non è solo un personaggio dei libri di storia, ma una figura popolare: corteggiato dalla pubblicità, appare sulle locandine d film e ispira canzoni come quelle di Sergio Caputo o degli Statuto. È dedicata alla narrazione del mito che si è sviluppata attorno alla figura dell'Eroe dei due mondi la mostra "Hero. Garibaldi icona pop" al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano visitabile fino all'8 gennaio 2023 a Torino. La chiave di lettura è duplice: la storicizzazione dell'immagine dell'eroe e del suo utilizzo nel tempo, con particolare evidenza di tre momenti, la visita a Londra del 1864 che ne sancisce lo status di Mito vivente; la morte, dalla quale si genera il Culto e infine il '900. In mostra ci sono le emissioni filateliche che in molti paesi celebrano la sua figura e e gli articoli da fumo, con il famoso sigaro che prende il suo nome. Non manca l'eroe che spopola tra i più giovani, protagonista di battaglie di soldatini e delle copertine di quaderni scolastici.

Forever Marilyn alla Palazzina di Stupinigi

A sessant'anni dalla morte di Marilyn Monroe, è aperta fino al 18 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra-evento Forever Marilyn dedicata alla diva. Per la prima volta in Italia la selezione più ampia di fotografie realizzate dal suo amico storico Sam Shaw: scatti in bianco e nero e a colori, nel suo privato e nel backstage dei film di maggior successo. La mostra racconta, in un allestimento coinvolgente, la relazione tra Marilyn Monroe e Arthur Miller, drammaturgo e sceneggiatore statunitense, suo terzo marito, nel documentario Artists in Love, in collaborazione con Sky Arte, media partner dell'esposizione. Tra i tesori in mostra i memorabilia di proprietà del co-curatore tedesco Ted Stampfer, maggior collezionista al mondo di oggetti di Marilyn, acquistati nelle aste - tra queste Christie's e Julien's - che dal 1999 hanno reso pubblici i beni personali della Monroe, fino ad allora chiusi in casse.