Covid: in Piemonte 1.465 nuovi casi su 12.653 tamponi effettuati

Salute e Benessere

LE NUOVE REGOLE- Presto poi potrebbe arrivare anche la circolare del Ministero della Salute: si parla della riduzione dell’isolamento domiciliare per i positivi asintomatici, una quarantena light che non dovrebbe superare i cinque giorni. Una misura che potrebbe far discutere considerando che sembra in procinto di diventare dominante Centaurus, una nuova variante che già da alcuni mesi circola in Europa