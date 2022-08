Covid Piemonte, 1.541 casi: tasso di positività al 10 per cento

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono quelli negli altri reparti ospedalieri

L'aggiornamento giornaliero della Regione sul Covid riporta oggi 1.541 nuovi casi in Piemonte, con un tasso di positività del 10,7% rispetto ai 14.358 tamponi diagnostici processati, di cui 13.863 test antigenici. In calo di 19 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, sceso a 314, mentre in terapia intensiva sono ora 8, rispetto a ieri +1. Registrati 6 decessi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI).