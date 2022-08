Torino, tornano attivi Ztl e parcheggi su strisce blu a pagamento

Cronaca

Per il fine settimana del 19-21 agosto si prevedono volumi di traffico particolarmente intensi a causa dei primi rientri dei vacanzieri: bollino rosso dal pomeriggio di venerdì 19 agosto e per tutto il weekend. Solo sulla rete di Autovie Venete saranno circa 340mila i veicoli che transiteranno. Viabilità Italia segnala possibili disagi alla circolazione in provincia di Chieti e in particolare lungo la A14 e la SS16 per il 'Jova Beach Party”. La situazione sulle strade nei prossimi giorni